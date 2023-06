Scienziato scopre segnali dalla Via Lattea, potrebbero essere alieni

Sono stati diversi richiami negli ultimi anni che hanno portato l’uomo a credere all’esistenza di una specie diversa, qualcosa che abitasse magari in un’altra galassia diversa da quella che ospita il pianeta Terra. Gli alieni ormai, secondo quanto credono la maggior parte delle persone, esistono e sono tra noi, manifestandosi con eventi che risultano sempre più ricorrenti in giro per il mondo.

Ovviamente le evidenze portano a pensare che esistano per davvero, ma nessuno vi si è mai ritrovato faccia a faccia. Alcune nuove notizie che sono state pubblicate all’interno di uno studio lo scorso 30 maggio sul The Astronomical Journal, parlerebbero di messaggi inoltrati proprio dagli alieni.

Alieni e messaggi alla nostra galassia: ecco cosa contiene il nuovo studio in merito

Il rapporto pubblicato lo scorso mese di maggio parla di alcuni impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia, i quali sarebbero stati emessi da alcune stelle che prenderebbero il nome di pulsar.

È stato sviluppato dunque un software utile per rilevare alcuni schemi di frequenza ripetitivi. È stato scoperto che tali gamme di frequenza risultano molto piccole, il che potrebbe essere una prova. Quanto segue è ciò che dichiara uno degli autori dello studio in questione, ovvero Vishal Gajjar del SETI Institute:

“Il nostro studio fa luce sulla notevole efficienza energetica di una serie di impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su vaste distanze. In particolare, questa ricerca segna il primo sforzo completo in assoluto per condurre ricerche approfondite di questi segnali“.

Qualcuno avrebbe già smentito la notizia, ma potrebbero esserci nuovi risvolti proprio durante i prossimi giorni.