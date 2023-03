Alieni, un noto pilota ha confessato di averli visti in volto

Negli ultimi anni, il fenomeno degli UFO e degli alieni ha attirato molta attenzione, spesso suscitando scetticismo o addirittura derisione da parte del pubblico e degli scienziati. Tuttavia, di recente è emersa una nuova testimonianza che potrebbe cambiare la percezione di questo fenomeno.

Alieni: la testimonianza di Marco Barone

Il pilota in pensione, Marco Barone, ha deciso di rompere il silenzio e ha raccontato la sua esperienza di incontro con gli UFO e gli alieni. In un’intervista concessa al sito web Passionetecnologica, l’uomo ha dichiarato di aver visto numerosi oggetti volanti non identificati durante la sua carriera di pilota.

Secondo Barone, il primo avvistamento risale al 1982, quando volava su un aereo passeggeri sopra l’Oceano Pacifico. Ha notato un oggetto strano nel cielo che si muoveva a una velocità sorprendente e in modo non convenzionale rispetto ai normali aerei. Da quel momento in poi, Barone ha visto molte altre volte oggetti simili, alcuni dei quali si sono avvicinati molto al suo aereo.

Ma la testimonianza più sconvolgente di Barone riguarda un incontro ravvicinato con gli alieni. Secondo il pilota, nel 1995 stava volando su un aereo da caccia sopra le Alpi quando ha notato un oggetto molto grande e luminoso nel cielo. Inizialmente ha pensato che fosse un aereo militare, ma quando si è avvicinato ha visto che era qualcosa di completamente diverso.

Barone ha dichiarato che l’oggetto sembrava una nave spaziale e che poteva vedere chiaramente le forme di esseri umanoidi all’interno. Sconcertato, ha deciso di avvicinarsi all’oggetto e di avviare un contatto radio. Gli esseri umanoidi avrebbero risposto, comunicando con Barone in una lingua che lui non conosceva, ma che sembrava essere una forma di comunicazione telepatica.

Barone ha descritto gli alieni come esseri molto simili agli umani, ma con alcuni tratti distintivi, come gli occhi più grandi e le mani più lunghe. Ha anche detto che sembravano essere molto avanzati dal punto di vista tecnologico e che l’esperienza era stata estremamente emozionante e travolgente.

La testimonianza di Barone potrebbe essere un’importante aggiunta al dibattito sugli UFO e sugli alieni. Molti scienziati hanno a lungo considerato il fenomeno come una sorta di “allucinazione di massa” o come una spiegazione per eventi naturali insoliti, ma testimonianze come quella dell’uomo potrebbero fornire una prova tangibile dell’esistenza di vita extraterrestre.