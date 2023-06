CoopVoce: le EVO 30 e 150 partono da 6 euro e offrono fino a 150GB

Sono cambiate diverse cose tra i gestori negli ultimi tempi ma a quanto pare l’obiettivo resta sempre lo stesso, ovvero quello di battere gli altri gestori più famosi. Ci sono riusciti in molti, ma sembra che a primeggiare ci siano sempre le stesse aziende. CoopVoce è sicuramente una di queste e con le sue promo mobili non può fare altro che dominare il mercato.

È chiaro come negli ultimi tempi sia stato possibile lanciare offerte con prezzi più bassi. Tutto ciò è stato possibile per via della concorrenza, la quale abbassando i costi mensili delle promozioni, ha dichiarato ufficialmente guerra ad altri gestori. A tal proposito CoopVoce si è fatta vedere con le sue proposte migliori, quelle della linea EVO. Sul sito ufficiale ce ne sono ancora due, le quali hanno al loro interno tutti i migliori contenuti.

CoopVoce: le due offerte che battono la concorrenza sono delle EVO, ecco la 30 e la 150

Non ci sono dubbi: la linea EVO è una delle più utili sotto il punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo. A dimostrarlo sono gli stessi utenti che hanno dichiarato a più riprese di essersi trovati alla grande con CoopVoce.

La prima offerta è la EVO 30, la quale con un prezzo mensile di soli 6,90 € offre tutto. Ci sono 1000 SMS verso tutti, minuti senza limiti e 30 giga in 4G+ per internet.

Segue la promo più scelta, la EVO 150. Al suo interno ancora minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti ma soprattutto 150 giga in 4G+. Il prezzo mensile? Solo 8,90 € al mese.