CoopVoce offre 150 con la nuova EVO, battute TIM e Iliad

L’unico modo per battere delle offerte come quelle che propone CoopVoce, era quello di lanciare soluzioni con prezzi ancora più bassi. Oltre a questo però serviva anche proporre dei contenuti che fossero più abbondanti, cosa che i gestori avversari non sono riusciti a fare.

Effettivamente a parlare bene del tutto ci pensa il sito ufficiale, il quale descrive le offerte della gamma EVO nel migliore dei modi. Queste sono ancora disponibili nonostante gli utenti le abbiano notate anche durante gli scorsi mesi, tutte piene di contenuti e soprattutto con prezzi che durano per sempre. Inoltre c’è anche un grande punto a favore di CoopVoce, ovvero l’estrema affidabilità. Tanti utenti riferiscono di non aver mai avuto problemi e prezzi che improvvisamente si sono manifestati oltre quelli previsti.

CoopVoce: le nuove EVO sono piene di contenuti, ecco la 30 e la 150 con tutto incluso

Venendo però alle soluzioni di cui si parla, sono principalmente due: la EVO 30 e la EVO 150. Al loro interno sono disponibili i migliori contenuti come CoopVoce da sempre insegna.

La prima è quella più interessante dal punto di vista del prezzo visto che costa solo 6,90 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti possono avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 30 giga di traffico dati in 4G.

Segue la più grande soluzione per quanto concerne il numero di contenuti mobili. Si tratta della EVO 150, promo che al suo interno vanta gli stessi contenuti dell’offerta precedente con il prezzo che risulta diverso insieme ai giga. Tale opportunità permette di avere 150GB a 8,90 € al mese.