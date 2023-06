AirBnb intenta una causa contro New York City, un divieto di affitto ha fatto infuriare tutti

Giovedì Airbnb ha intentato una causa contro New York City per una nuova legge che ha definito un “divieto de facto” contro gli affitti a breve termine che entrerà in vigore a luglio, che secondo la società limiterà il numero di persone che possono ospitare affitti in città.

I consigli comunali negli Stati Uniti stanno introducendo sempre più ordinanze per regolamentare gli affitti a breve termine. Alcuni richiedono agli host di ottenere licenze e pagare le tasse di registrazione o limitare gli affitti a breve termine nei distretti commerciali.

Il deposito della società presso la Corte Suprema dello Stato di New York afferma che il consiglio comunale, attraverso la legislazione approvata nel 2022, ha effettivamente implementato “uno schema normativo più estremo e oppressivo mai realizzato, che opera come un divieto de facto contro gli affitti a breve termine a New York.”

Airbnb, in una lettera agli host, ha affermato che “la decisione arriva solo dopo aver esaurito tutti i percorsi disponibili per una soluzione ragionevole con NY“.

La legge, secondo il deposito, renderà più difficile per gli host fare affari, richiedendo loro di registrarsi presso l’Office of Special Enforcement (OSE) del sindaco di New York City e di certificare che rispetteranno “i regolamenti” per la zonizzazione, la legge sulle abitazioni multiple e il codice di manutenzione degli alloggi, nonché il codice edilizio.

La società di noleggio a breve termine chiede al tribunale di bloccare l’applicazione della “legge locale 18“. Per questo motivo le revisioni delle applicazioni OSE garantiranno “che solo ad un numero minuscolo di host verrà concessa una registrazione“, ha affermato Airbnb nel deposito.

Un portavoce di New York City ha dichiarato in una dichiarazione che l’amministrazione del sindaco Eric Adams “è impegnata a proteggere la sicurezza e la vivibilità della comunità per i residenti, preservare il patrimonio abitativo permanente e garantire che il nostro settore dell’ospitalità possa continuare a riprendersi e prosperare“.

Una buona decisione per il turismo in città?

L’ufficio del sindaco ha detto che esaminerà la causa. Airbnb ha inoltre affermato che nella prima settimana di luglio, più di 5500 affitti a breve termine sono riservati per ospitare più di 10000 ospiti a New York City.

La società ha affermato nel deposito che una precedente legge entrata in vigore nel 2021 ha spinto 29.000 host a lasciare il mercato degli affitti a breve termine.

Il numero di annunci di affitti a breve termine disponibili a New York City è aumentato del 27% su base annua nell’aprile 2023, ma i conteggi degli annunci sono inferiori del 32% rispetto ai livelli del 2019, secondo la società di analisi AirDNA.

“La stragrande maggioranza degli annunci a New York sono camere private o condivise, proprietà commerciali o annunci che supportano solo soggiorni a lungo termine“, ha affermato Jamie Lane, capo economista di AirDNA.