AirBnb e le truffe con recensioni false, come scoprire le truffe più comuni

Il problema delle truffe AirBnb è di dominio pubblico. Da anni sono tantissimi gli utenti che segnalano di non aver trovato quello che hanno scelto sulla celebre piattaforma, a causa di gestori poco chiari e soprattutto truffatori che in alcuni casi hanno inventato scuse assurde.

Recensioni false, danni e minacce: queste sono alcune delle truffe AirBnb

Molto spesso agli utenti viene offerto un appartamento ma al loro arrivo trovano qualcosa di diverso. Il tutto proviene spesso da foto ingannevoli, così come altre volte invece è il gestore a persuadere la clientela a cambiare casa ho appartamento, facendo trovare i poveri utenti in posti spogli e sporchi.

C’è l’esempio chiaro di una truffa in particolare, ovvero quella di avvisare poche ore prima del check-in le persone riguardo ad un fantomatico guasto all’interno dell’appartamento o della camera prenotata. È capitato infatti più volte che il gestore ha informato improvvisamente i futuri clienti che c’era un problema. Un esempio molto chiaro proviene dal web e riguarda un problema alle tubature, segnalato ovviamente senza largo preavviso.

“Avevo prenotato un posto vicino a Glass Beach e una settimana prima di partire, quando ho scritto alla proprietaria per confermare, lei mi ha detto che c’era un “problema settico” e che avrebbe cercato di spostarmi in un’altra casa più grande lì vicino. Non è mai successo ma lei si è rifiutata di annullare la mia prenotazione, dicendo prima che il suo computer non funzionava e poi, settimane dopo, che suo padre era appena morto. Mi sono lamentato con Airbnb e loro hanno annullato la prenotazione, ma non ho potuto lasciare una recensione negativa. — California”