Garmin ha recentemente presentato Fenix 7 Pro e Epix Pro, due sportwatch che appartengono alle serie più iconiche del brand, pensate per supportare al massimo gli atleti e gli amanti dell’outdoor, offrendo la propria competenza anche in condizioni estreme.

Le novità introdotte con le versioni Pro abbracciano più che altro le funzioni mirate sull’allenamento e sulla gara, mettendo sul piatto una navigazione decisamente più chiara e precisa, nonché un monitoraggio continuo ed approfondito dello stato dell’atleta. Con Fenix 7 Pro l’autonomia non sarà assolutamente un problema, grazie all’estensione della ricarica solare a tutte le versioni della gamma, permettendo così un utilizzo fino a 37 giorni consecutivi. La stessa scende leggermente a 31 giorni con Epix Pro, guadagnando però in ergonomia e design. L’altra grande novità riguarda l’introduzione della torcia a LED su tutta la gamma, così da mettere sempre in sicurezza l’utente che effettuerà i propri allenamenti in notturna. Vediamo meglio da vicino.

Garmin Fenix 7 Pro

Sono ben dodici i nuovi modelli di Fenix 7 Pro, con casse fino a 51 millimetri di diametro, tutti dotati di display touchscreen con ricarica solare, pulsanti fisici ed appunto una cassa in polimero fibrorinforzatao, arricchito da una lunetta in acciaio/titanio. Per una maggiore robustezza, sono presenti anche versioni con vetro zaffiro, con l’aggiunta della ricarica solare, per una autonomia senza precedenti, e le mappe TopoActive Europa preinstallate (anche con memoria sufficiente per installarne altre, tramite il WiFi). Come anticipato, l’autonomia è sicuramente il suo punto di forza, raggiungendo addirittura i 37 giorni di utilizzo continuativi e 139 giorni in modalità risparmio energetico.

Il prodotto è disponibile in tutte le nuove varianti ad un prezzo di listino di partenza di 849,99 euro.

Epix Pro

Epix Pro combina il design moderno con tutte le funzionalità/specifiche del Fenix 7 Pro, uno smartwatch studiato per essere indossato 24 ore su 24, senza tralasciare nulla al caso, nemmeno i materiali di utilizzi, resistenti e affidabili (come zaffiro e titanio). A migliorare l’esperienza troviamo un display AMOLED touchscreen di alta qualità, la compatibilità con i cinturini QuickFit (di vari materiali), la tecnologia SatIQ (con ricevitore multi-banda) per una maggiore ricezione del segnale GPS, le mappe TopoActive (di cui parlavamo sopra), la mappa SkiView (con le informazioni di oltre 2000 località sciistiche) e la Round Trip Routing, per creare percorsi ad anello. Non mancano, ovviamente, tutte le funzionalità di base, con ricezione delle notifiche smart, Incident Detection e LiveTrack, a cui aggiungere ovviamente Garmin Pay per i pagamenti mobile.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, sappiate che il Garmin Epix Pro può essere ordinato ad un prezzo di partenza di 949,99 euro.