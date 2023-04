Garmin, è ufficiale il nuovo Istinct 2X Solar con potenza e dimensioni aumentate

E’ ufficiale in casa Garmin il nuovo smartwatch Istinct 2X Solar, nuova proposta che arriva per completare la collezione dei cosiddetti outdoor-watch Istinct 2. La sua anima, così come l’estetica, si presenta più rugged che mai, rendendo il dispositivo utile per chi ama l’esplorazione e il movimento.

Orologio utile per chi ama andare all’avventura ma anche per chi preferisce uno stile di vita urbano, mostra una resistenza a urti e sollecitazioni di vario genere. Questa è garantita grazie alla presenza dello standard militare statunitense di tipo MIL–STD–810. Shock termici, gli urti e l’acqua non spaventeranno questo nuovo prodotto di Garmin. Inoltre l’impermeabilità è garantita fino ad un massimo di 10 ATM, mentre i graffi sono scongiurati grazie alla presenza di una lente Power Glass rinforzata.

Non solo robustezza: il nuovo Garmin Istinct 2X Solar ha specifiche tecniche ottime

Il nuovo Istinct 2X Solar di Garmin presenta un’autonomia davvero eccezionale, la quale offre la metà della durata in più rispetto a un prodotto della stessa serie ma in formato standard.

È inoltre presente una torcia LED a ore 12, la quale è modulabile con la presenza anche della modalità strobo. Queste sono poi le caratteristiche che consentono di espandere i limiti di ogni giorno:

Monitoraggio quotidiano dei parametri fisici con frequenza cardiaca, tracciamento della respirazione, valutazione della qualità del sonno e campionamento della saturazione di ossigeno nel sangue grazie al Pulse Ox 3 ;

Oltre 10 profili sportivi precaricati ;

Indicatori della condizione fisica migliorati e dettagliati grazie al rilevatore di

freque nza cardiaca di nuova generazione: ci sono ora informazioni su tempi di

recupero, qualità e carichi di allenamento;

Morning Report per avere una panoramica del sonno della notte;



Nuovo ricevitore Multi – b and a GNSS;

Sensori ABC integrati con Altimetro, Barometro e Bussola elettronica a tre assi ;

Funzione TracBack per percorrere a ritroso il tragitto fino al punto di partenza ;

Smart Notification e funzione Garmin Pay;

Connect IQ per una personalizzazione senza limiti;

Queste sono solo in breve le caratteristiche del nuovissimo Garmin Istinct 2X Solar, il quale è disponibile in molteplici colorazioni e al prezzo consigliato di 449,99€. Nel caso in cui doveste optare per la Tactical Edition, ecco un prezzo di 499,99€.

Ricordiamo che questa versione viene concepita per coloro che necessitano di alcune caratteristiche in più come la visione notturna e la modalità Stealth, la quale impedisce la condivisione della posizione GPS disabilitando la comunicazione wireless. In questo caso è presente anche la funzione Kill Switch che permette di terminare la propria missione senza compromettere le informazioni e la loro segretezza in merito allo spostamento.