Se siete alla ricerca di un personal computer ad un prezzo conveniente oggi siete fortunati! Vogliamo infatti parlarvi di HP 250 G9, proposto ad un prezzo molto interessante.

L’HP 250 G9 6Q8K2ES è adatto per chi cerca un notebook pronto all’uso che ad un prezzo inferiore a 300 euro offre tanta RAM e un SSD capiente. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

HP 250 G9 proposto ad un prezzo conveniente su Amazon

Lo schermo è un pannello retroilluminato a LED con superficie antiriflesso, diagonale da 15.6 pollici, formato 16:9, risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hertz. Il processore è un Pentium N6000 di Intel uscito nel gennaio del 2021 e prodotto a 10 nanometri.

Si tratta di un processore di fascia medio bassa composto da 4 core con frequenza operativa di base a 1.10 e massima a 3.30 gigahertz. La memoria cache di terzo livello ammonta a 4 megabyte, mentre il Thermal Design Power è da soli 6 watt. Dunque, è un processore a bassissimo consumo, ma dalle prestazioni soddisfacenti in ambito casa, scuola e ufficio e per qualche gioco leggero.

Dispone di ben 16 GB di memoria RAM di tipo DDR4, espandibili fino a 32 GB grazie alla presenza di 2 slot SODIMM. In quanto a connettività di rete, oltre a un modulo che integra WiFi di quinta generazione e Bluetooth, c’è anche una scheda di rete per connessioni via cavo di tipo gigabit ethernet. Fra le interfacce, spiccano tre porte USB tutte a 5 gigabit, di cui una di tipo C e due di tipo A.

L’alimentatore è da 45 watt e ricarica una batteria da 41 wattora che, grazie all’hardware prevalentemente a basso consumo, offre una discreta autonomia. Il computer in questione è proposto su Amazon ad un prezzo di 269 euro scontato di 20 euro rispetto al listino!.