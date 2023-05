Whatsapp, sappi che è possibile guardare i messaggi altrui senza farti scoprire

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con quasi tre miliardi di utenti attivi. Tuttavia, la funzione di verifica di lettura, contrassegnata dalla spunta blu, può essere fastidiosa per molti utenti. Fortunatamente, esistono diversi trucchi per leggere i messaggi senza che l’altro utente se ne accorga.

Whatsapp: segui i nostri consigli e non te ne pentirai

Il primo metodo consiste nell’utilizzo della modalità aereo. Attivando questa modalità, è possibile accedere all’applicazione, leggere tranquillamente il messaggio ed uscire senza che l’altro utente se ne accorga. Infatti, quando riattiveremo la rete, WhatsApp non contrassegnerà l’avvenuta lettura con la consueta verifica.

Un’altra opzione è l’utilizzo dei widget per Android e iOS. Questi non sono altro che delle vetrine introdotte dai due sistemi operativi per le applicazioni più utilizzate. Con la vetrina dedicata a WhatsApp è possibile leggere le chat più recenti per intero senza inviare la conferma di lettura all’altra persona. Apple, inoltre, offre all’utente la possibilità delle notifiche espanse che permettono di leggere in anteprima la chat.

Infine, l’ultimo metodo da utilizzare è quello degli assistenti vocali. Che sia Siri o l’assistente vocale di Google, l’utente avrà la possibilità di chiedere ai due assistenti di leggere i messaggi rimasti in sospeso all’interno di WhatsApp. Allo stesso tempo, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta, non avviserà l’altro utente dell’avvenuta lettura.

Questi trucchi semplici e pratici possono aiutare a evitare le spunte blu quando si conversa sul servizio di messaggistica di Meta, permettendo una maggiore privacy e controllo sulle proprie conversazioni. Ricorda, tuttavia, che la cortesia e il rispetto verso gli altri utenti dovrebbero sempre essere la priorità.