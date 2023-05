Iliad continua ad essere tra gli operatori telefonici maggiormente presi di mira da WindTre. Le offerte operator attack rivolte ai clienti provenienti dal gestore francese si distinguono sempre per il costo vantaggioso e i servizi inclusi. Anche questo mese, infatti, coloro che decideranno di trasferire il numero e passare a WindTre potranno ricevere tariffe eccezionali e tra queste l’incredibile WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

Passa a WindTre: non perdere l’offerta con 150 GB a un prezzo stracciato!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è l’offerta più conveniente del momento ma la sua attivazione è riservata a una cerchia ben ristretta di utenti. Il gestore permette di ottenerla soltanto dopo aver trasferito il proprio numero da uno di questi operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO, dunque, possono accedere al sito ufficiale WindTre e richiedere una nuova SIM con portabilità del numero, selezionando poi l’offerta da attivare. La SIM non prevede alcun costo ed è spedita tramite corriere senza spese di spedizione.

WindTre richiede soltanto un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre è ormai tra gli operatori più scelti dagli utenti per le sue ottime offerte e la qualità dei servizi. Consultando il listino offerte operator attack ognuno ha la possibilità di conoscere la tariffa proposta in base al gestore di provenienza. Inoltre, accedendo al sito ufficiale o recandosi in uno dei numerosi punti vendita, gli interessati potranno conoscere tutte le offerte del momento e procedere con l’attivazione con o senza portabilità del numero.

Coloro che desiderano cambiare smartphone non possono lasciarsi scappare l’occasione proposta dalla nuova Reload Plus, che consente di cambiare dispositivo ogni anno senza dover affrontare spese extra e di ottenere fino a 800,00€ di valutazione sul vecchio smartphone.