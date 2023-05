Netflix è impazzita, SERIE TV attesissima in arrivo e 3 capolavori di maggio

Ora come ora Netflix non ha bisogno di dimostrare la sua superiorità, visto che è sotto gli occhi di tutti. Il mese di maggio è stato in grado di produrre effetti estremamente positivi, soprattutto grazie ad alcune serie TV che hanno dato spettacolo.

“La Regina Carlotta” occupa il primo posto ormai da diverse settimane, mentre sul secondo e terzo gradino del podio ci sono le serie “L’estate in cui imparammo a volare” e “Bridgerton“, questa tornata in auge per il collegamento diretto con “La Regina Carlotta”.

Netflix sta preparando un mese di giugno con i fiocchi: ci sono tante produzioni in arrivo, una su tutte

Le persone che hanno già incensato questo mese di maggio, visti i contenuti Netflix che ha proposto, sono pronte a fare lo stesso e anche di più con il prossimo mese di giugno. La piattaforma streaming infatti è in procinto di mettere a disposizione del suo pubblico le migliori produzioni tra serie TV esclusive e film di ottimo livello.

Stanno guadagnando molta più suspense alcuni titoli in particolare, i quali sono tra i più attesi in assoluto ormai da diverso tempo. Si parte infatti da Black Mirror, produzione che vedrà la sua sesta stagione arrivare finalmente per gli appassionati della celebre serie antologica. Non finisce però qui, visto che ci sono tanti altri nomi noti pronti a fare il loro esordio durante il mese entrante. Un’altra serie TV molto attesa è certamente la terza stagione di The Witcher. Servirà solo attendere una settimana per dare il benvenuto al mese di giugno, il quale dunque potrebbe essere più atteso di sempre su Netflix.