Apple deve ancora presentare l’iPhone 15, ma dopo i render degli ultimi giorni, in queste ore si continua a parlare degli iPhone 16 e di una possibile novità della fotocamera.

Il leaker @URedditor ha affermato che iPhone 16 avrà fotocamere allineate verticalmente, proprio come iPhone 12. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple iPhone 16 potrebbe avere le fotocamere in verticale

Stando a questa voce, Apple tornerà a un layout della fotocamera verticale con modelli “non Pro” della gamma iPhone 16. Dall’iPhone 13, le fotocamere posteriori sono state allineate in diagonale. Non è chiaro perché Apple abbia cambiato il layout delle fotocamere, ma è probabilmente dovuto alla disposizione dei componenti interni, soprattutto per quanto riguardava l’iPhone 13 mini.

Dobbiamo però tener conto del fatto che i dettagli trapelati con così largo anticipo di solito provengono da prototipi ancora in fase di sviluppo, il che significa che Apple potrebbe ancora cambiare molte cose prima del prodotto finale. Ovviamente trattandosi si indiscrezioni le dobbiamo prendere, come al solito, con le pinze.

Per il momento meglio rimanere focalizzati sui modelli che il colosso di Cupertino andrà a presentare nel mese di settembre 2023, ovvero i nuovi iPhone 15 di cui abbiamo parlato anche negli scorsi giorni. Mancano solo una manciata di mesi per la presentazione ufficiale e noi non vediamo l’ora!.