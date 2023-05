Il Google Play Store periodicamente mette a disposizione degli utenti una importantissima selezione di sconti speciali, con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, ed anche la presenza di giochi di una certa fama da scaricare senza costi aggiuntivi.

Consapevoli che le possibilità di scelta, e di acquisto, sono indubbiamente moltissime, cerchiamo di facilitare la vita ai consumatori, andando a selezionare le migliori offerte Google Play Store di oggi, poco sotto ne trovate un piccolo estratto, ma ricordate che le riduzioni di prezzo hanno vita breve, e potrebbero terminare molto prima del previsto.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, in questo modo potrete avere le offerte Amazon ed i tantissimi codici sconto gratis solo per voi sul vostro smartphone.

Google Play Store, le offerte di oggi vi lasceranno senza fiato

Le proposte del periodo sono davvero tante, la maggior parte sono giochi di ottima qualità, come Streets of Rage, oggi proposto a 6 euro al posto di 9 (LINK), ma anche Football Manager 2023 Mobile, in vendita a 6 euro al posto di 10 (LINK). Sono entrambi titoli di altissima qualità che permettono al giocatore di provare un’esperienza molto simile a quanto troviamo su console.

Volendo invece puntare verso applicativi veri e propri, la scelta potrebbe ricadere su Equalizer FX Pro, disponibile a 0,50 euro (contro i 2 euro di listino, LINK), oppure anche IMAGEine Premium, altra app che tutti dovrebbero assolutamente avere sul proprio smartphone, costa solamente 1 euro (LINK, contro i 2 euro di listino).