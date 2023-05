Una nuova politica cancellerà i dati da alcuni utenti Gmail, Drive e Documenti, Foto, Google Calendar e YouTube, ha annunciato martedì il gigante della tecnologia.

Google ha affermato che la decisione ha lo scopo di aiutare gli utenti ad evitare rischi per la sicurezza e interesserà gli account personali che non sono attivi da due anni. È meno probabile che questi account inattivi dispongano di un’autenticazione in due passaggi e più probabilità di utilizzare password vecchie o ripetute.

“Ciò significa che questi account sono spesso vulnerabili e, una volta che un account viene compromesso, può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dal furto di identità all’invio di contenuti indesiderati o addirittura dannosi, come lo spam“, ha affermato Ruth Kricheli, vicepresidente della gestione dei prodotti di Google.

Ecco come bisognerà procedere

La politica non include gli account aziendali o associati alla scuola e secondo quanto riferito dalla società, le cancellazioni inizieranno al più presto a dicembre.

“Prima che inizino le eliminazioni, verranno inviati diversi avvisi agli account inattivi e alle email di recupero associate“, ha affermato la società. Gli account che non sono mai stati utilizzati dopo essere stati creati verranno rimossi per primi, ha affermato Kricheli.

Per mantenere attivo un account, un utente può accedere direttamente al proprio account o consentire l’accesso a siti web e app di terze parti.

Gli utenti Google che desiderano mantenere il proprio account possono farlo effettuando l’accesso almeno una volta ogni due anni. Altre azioni relative all’attività dell’account includono la lettura o l’invio di e-mail, l’utilizzo di Google Search o Drive, la visione di un video di YouTube o il download di un’app dal Google Play Store. Sono considerati attivi anche gli account con abbonamenti attivi a Google One, a un’app o ad una testata giornalistica.