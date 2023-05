In un recente commento, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha paragonato la necessità di gestire l’intelligenza artificiale (AI) alle leggi sulle armi nucleari. Altman, soprannominato il “Padre della ChatGPT”, ha lanciato l’allarme sui possibili danni causati da una diffusione non regolamentata dell’IA. Per limitare i rischi legati all’IA, ha sottolineato l’importanza di creare controlli e leggi forti.

Altman ha proposto che l’intelligenza artificiale sia regolata da leggi e controllata da un’organizzazione internazionale, facendo un parallelo con l’Organizzazione internazionale dell’energia atomica, che stabilisce le linee guida per l’uso delle armi nucleari. Questa posizione è coerente con la recente accettazione in Europa dell’AI Act, un insieme completo di leggi che controllano l’intelligenza artificiale.

OpenAI sottolinea l’importanza di una regolamentazione

Altman è preoccupato per la possibile influenza dell’IA generativa sulla società. Ha sottolineato il potenziale dell’IA di disturbare la vita quotidiana, citando le elezioni presidenziali del 2024 come esempio di come le campagne di disinformazione estremamente persuasive possano essere infiltrate utilizzando una sofisticata tecnologia di video e audio falsi.

In risposta a queste preoccupazioni, Altman si è detto disponibile a collaborare con le autorità governative per definire linee guida che trovino un equilibrio tra i vantaggi dell’IA e la sicurezza degli utenti. Ha sottolineato la necessità di porre l’accento sulla regolamentazione di importanti operatori del settore, come OpenAI e Google, al fine di evitare gravi conseguenze derivanti dall’abuso dell’IA.

Altman ha inoltre raccomandato di valutare le autorizzazioni per la costruzione di modelli di IA massivi e di consentire la revoca delle licenze se non vengono soddisfatti determinati requisiti. Questo metodo comporterebbe l’analisi della resilienza dell’IA alla manipolazione esterna e alle attività autonome che potrebbero minare il controllo manageriale, nonché la revisione di criteri di sicurezza come la capacità di auto-replicazione.

Sebbene le parole di Altman sottolineino la necessità di controllo e regolamentazione, hanno lasciato diversi professionisti del settore con domande senza risposta. Molti esperti auspicano l’apertura dei metodi di addestramento dei modelli di IA generativa e la promessa che i dati sensibili non vengano utilizzati durante lo sviluppo. Altman non ha offerto alcun suggerimento particolare per risolvere questi problemi, pur ammettendo che la tecnologia è ancora nelle sue fasi iniziali, il che lascia spazio agli errori.

Con l’evolversi del tema dell’intelligenza artificiale, la discussione sulla regolamentazione e sul controllo diventa sempre più rilevante. Il punto di vista di Altman contribuisce alla discussione esistente, sottolineando la necessità di azioni proattive per garantire uno sviluppo e una diffusione appropriati della tecnologia AI.