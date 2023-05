Nothing Phone (2) è stato confermato ufficialmente dal produttore e Carl Pei, CEO dell’azienda, ha svelato anche alcuni dettagli interessanti. Il prossimo flagship sarà caratterizzato da un updgrade hardware che rendere il device ancora più performante.

Come condiviso su Twitter da Carl Pei, il Nothing Phone (2) sarà dotato del System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Si tratta di un notevole cambiamento rispetto allo Snapdragon 778G+ utilizzato sul Phone (1).

Grazie al nuovo SoC, il device otterrà un incremento prestazionale significativo, per la gioia di tutti gli utenti. Le stime indicano che le performance subiranno un incremento pari all’80%.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa

— Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023