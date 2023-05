Il Galaxy S23 Ultra è il flagship assoluto di Samsung ed è caratterizzato da soluzione tecniche all’avanguardia. Uno degli elementi più importanti del device coreano è certamente la fotocamera in grado di scattare fotografie dalla qualità elevate.

Il team di DxOMark ha voluto testare a fondo lo smartphone per verificare proprio la bontà del comparto fotografico utilizzato da Samsung. Dopo un’accurata prova con test rigorosi, il Galaxy S23 Ultra è riuscito ad entrare nella TOP 10 dei migliori cameraphone secondo DxOMark.

Il punteggio ottenuto dal flagship Samsung è composto da due categorie, Video e Foto. Per quanto riguarda i video, il device ha totalizzato 145 punti mentre per le foto il punteggio è di 139 punti.

Samsung Galaxy S23 Ultra è un ottimo device per scattare selfie che si posizione nono nella classifica dedicata di DxOMark

In particolare, a sorprendere è stata la fotocamera frontale di Galaxy S23 Ultra. I selfie hanno generalmente una buona esposizione con un’ampia gamma dinamica sia nelle foto che nei selfie. Tuttavia, in alcune condizioni particolari come in caso di scarsa illuminazione, le foto del device Samsung tendono ad essere scure. Questo causa foto poco dettagliate con una riduzione della qualità generale.

Stando a quanto emerso dai test di DxOMark, le foto presentano il fenomeno di ghosting. Tuttavia, gli analisti confermano che lo smartphone è in grado di scattare foto con un bilanciamento del bianco accurato e restituire un’ottima qualità dell’incarnato in condizioni di illuminazioni naturali.

In molte degli scatti, il livello di rumore non è elevato e l’effetto bokeh è sempre ottimale grazie ad una accurata stima della profondità. Un ulteriore punto di forza è la stabilizzazione dei video che viene particolarmente lodata da DxOMark.