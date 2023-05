Expert ricorda a tutti di essere uno dei rivenditori di elettronica di maggiore interesse del territorio nazionale, mettendo sul piatto una campagna promozionale che non sembra ammettere repliche, al suo interno è possibile trovare un buonissimo quantitativo di prezzi bassi e di sconti da non perdere.

Con Expert non si scherza assolutamente, tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza differenze nei prezzi o nei prodotti in promozione, dipendentemente dalla localizzazione territoriale, con la stretta aggiunta del sito ufficiale, location ideale per completare l’acquisto, ricevendo tranquillamente la merce presso il proprio domicilio.

Expert, che occasioni con questo speciale volantino

Le occasioni per risparmiare da Expert proseguono imperterrite, e gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di ricevere in cambio un regalo inedito ed esclusivo, il canta TU è completamente gratis, solo nel momento in cui il cliente dovesse superare il livello di spesa dei 1000 euro (compatibile anche con acquisti multipli).

Per raggiungere il valore dell’ordine indicato, potete comunque decidere di mettere le mani su uno dei top di gamma di Samsung, come S23 Ultra o S23 standard, con la possibilità inoltre di godere del rimborso Samsung, previsto fino ad un valore complessivo di 300 euro, oppure anche acquistare un buonissimo Apple iPhone 13, con un prezzo finale che corrisponde a soli 799 euro.

Sono davvero tantissimi i prodotti in promozione da Expert, non potendoveli riassumere in un unico articolo, non ci resta che invitarvi alla visione delle pagine del volantino.