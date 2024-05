Sembra proprio che i nuovi chip Snapdragon X siano sempre più vicini. A tal proposito sono emersi alcuni dettagli relativi ai primi laptop con i SoC ARM di nuova generazione di Qualcomm. Nello specifico i portatili coinvolti, i primi AI PC, sono stati rivelati grazie ad un recente leak online.

Secondo quanto riportato da Windows Report, Dell sarà una delle prime aziende che collaborerà con Qualcomm per realizzare alcuni dispositivi che possano basarsi sulla nuova piattaforma Snapdragon X.

Ecco i primi laptop con Snapdragon X

Nello specifico, i primi dispositivi saranno i Dell Inspiron 14 7441 Plus e i Dell XPS 13 9345. Entrambi dovrebbero utilizzare una CPU Snapdragon X Elite X1E80100 con 12 Core ed una frequenza di clock massima che arrivi fino a 3,42 GHz.

E non è tutto. Sempre secondo il citato leak l’Inspiron 14 7441 Plus arriverà con una nuova Build per Windows 11. Quest’ultima dovrebbe contenere un “revamp AI” di alcune funzionalità di sistema. All’interno di quest’ultime verrà integrata l’intelligenza artificiale così da potenziare i PC AI. A tal proposito, il nuovo laptop di Dell arriverà sul mercato con 16GB di RAM LPDDR5x per la configurazione base. Questo dimostra quanto effettivamente performante sarà il dispositivo.

Secondo quanto riportato, anche l’XPS 13 9345 sarà un dispositivo di alta fascia. Verrà presentato in due versioni. Una dotata di CPU Snapdragon X Elite, mentre l’altra con Intel Meteor Lake. Non si conoscono ulteriori dettagli a parte che è molto probabile che anche per questi dispositivi verrà scelta una RAM base di 16GB.

Allo stesso tempo, un ulteriore post del leaker Walking Cat ha mostrato agli utenti le prime immagini del nuovo dispositivo di Lenovo (IdeaPad Slim 5) che sembra dovrebbe essere il primo computer ad essere rilasciato sul mercato con una CPU Snapdragon X Plus. Secondo quanto viene evidenziato dalle foto pubblicate sembra che il PC verrà lanciato in due varianti, una con Snapdragon e l’altra con Intel. Al momento però non c’è nessuna conferma ufficiale a riguardo.