Sony PlayStation 5 Slim è la console di nuova generazione, un prodotto che nel corso degli anni è riuscito a convincere sempre più utenti all’acquisto di una console di ultima generazione, per un importante upgrade nelle prestazioni e nella qualità generale.

In quest’ultimo periodo, Sony ha deciso di incrementare il prezzo di vendita di circa 50 euro, seguita poi a ruota direttamente da Microsoft, fortunatamente però sono state anche avviate opportune promozioni che hanno permesso di ridurre la spesa all’utente, accedendo poi anche alla versione slim della console. Quest’ultima è stata lanciata verso la fine dello scorso anno, presentando un design più ridotto, ed alcune novità più che altro legate all’estetica del dispositivo stesso.

Sony PS5 Slim super scontata su Amazon

Acquistare oggi una delle migliori console degli ultimi anni richiede indubbiamente il pagamento di un contributo sufficientemente elevato, che per l’esattezza corrisponde a 391 euro, contro i 449 euro del prezzo consigliato. L’acquisto può essere completato qui. E’ importante sottolineare due punti: in primis che la garanzia è valida 24 mesi dalla data di ricezione del prodotto, ed in secondo luogo che si tratta della versione Digital, ovvero il modello che non ha il disco ottico integrato, ovvero permette l’installazione dei soli giochi digitali (non con disco).

Dimensionalmente la console raggiunge 43,1 x 36 x 12,9 centimetri, con un peso di circa 1kg, si può posizionare sia in piedi che coricata, risultando molto versatile ed esteticamente gradevole (anche se tutto dipende dai gusti di ogni persona). La sua data d’uscita, come potete voi stessi constatare direttamente da Amazon, è registrata il 1 gennaio 2024, essendo proprio il modello più recente; da notare, tuttavia, che non presenta differenze sostanziali rispetto alla variante del 2020, essendo praticamente identica in tutto quanto riguarda le specifiche tecniche, questo è bene ricordarlo e sottolinearlo,