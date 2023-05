MediaWorld è pazza, PREZZI in caduta libera e smartphone scontati del 75%

Gli smartphone sono fortemente scontati da MediaWorld, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti ad avere la possibilità di accedere ad una buonissima dose di prezzi bassi esclusivi, con i quali riuscire comunque a pretendere un risparmio inedito ed esclusivo, in confronto alle dirette concorrenti.

La versatilità è uno dei punti forti del volantino MediaWorld, da notare infatti che gli acquisti possono essere completati ovunque si desideri, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Gli stessi ordini possono anche essere effettuati tramite il sito ufficiale, in questo caso però potrebbe essere necessario pagare la consegna presso il domicilio.

MediaWorld, pazzie con il nuovo volantino del mese

Fino al 24 maggio è stata attivata da MediaWorld una campagna promozionale veramente molto allettante, con tanti smartphone e prodotti in promozione, già in prima pagina spicca uno sconto da non perdere: il Samsung Galaxy S22 può essere acquistato con un esborso finale di soli 649 euro.

Sfogliando le pagine del volantino si possono poi trovare innumerevoli smartphone in promozione, tralasciando i top di gamma Samsung Galaxy, in vendita tra 849 e 1499 euro, le occasioni migliori le abbiamo sul galaxy Z Flip4, disponibile a 749 euro, oppure anche Galaxy a34 a 329 euro, Redmi 12 a 279 euro, Xiaomi 12T a 499 euro, Realme C33 a 129 euro, Realme 10 a 229 euro, Redmi Note 11 Pro 5G a 299 euro e similari.

Tantissimi sconti che abbracciano un numero impressionante di categorie merceologiche, per osservarli tutti da vicino, potete comunque decidere di aprire le pagine sottostanti.