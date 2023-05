Ricaricare la batteria dello smartphone è diventato un gesto quotidiano, ma farlo correttamente richiede qualche attenzione. Ecco i nostri consigli per caricare il tuo cellulare nel modo giusto.

Smartphone: i consigli per una batteria duratura

1. Evita il Sovraccarico della Batteria

Se ti sei mai chiesto se lasciare il telefono collegato alla presa elettrica anche dopo che è completamente carico possa rovinare la batteria, la risposta è no. I dispositivi attuali sono progettati per “bloccare” la carica del telefono quando questa arriva al 100%, anche se il cellulare non viene staccato dal suo caricatore.

2. Evita le Alte Temperature

Le alte temperature sono un potenziale pericolo per la batteria del tuo smartphone. Gli ioni di litio non reagiscono bene quando sono esposti direttamente a fonti di calore. Quindi, evita di caricare lo smartphone alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.

3. Non è Necessario Scaricare Completamente la Batteria

Contrariamente a un mito diffuso, non è necessario far scaricare completamente la batteria del tuo smartphone prima della ricarica. Le batterie al litio funzionano a cicli di carica e un ciclo si completa ogni volta che si consuma il 100% della capacità della batteria, che non deve necessariamente derivare da un’unica carica.

4. Usa i Cavi Giusti

L’uso di cavi e caricatori non originali e di bassa qualità può rovinare la batteria e creare problemi di ricarica. Il consiglio, quindi, è quello di usare sempre cavi e caricatori certificati dall’azienda che produce il telefono.

5. Non Lasciare lo Smartphone Troppo Tempo Senza Carica

Se non usi il tuo cellulare per lunghi periodi, non caricare o scaricare del tutto il dispositivo ma lascia sempre un 50% di carica. Riponi poi lo smartphone, debitamente spento, in un luogo fresco e asciutto.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai mantenere la batteria del tuo smartphone efficiente nel tempo. Ricorda, la cura e l’attenzione possono fare la differenza nella durata della batteria del dispositivo.