Logitech International ha annunciato l’avvio di una importante partership con iFixit volta a migliorare la riparabilità dei propri prodotti. L’azienda tech si mette a completa disposizione della community per offrire supporto oltre la garanzia per allungare ulteriormente la vita dei device.

Infatti, grazie a questa collaborazione gli utenti potranno trovare facilmente guide di smontaggio e riparazione, oltre a poter acquistare parti di ricambio e strumenti dedicati. Come dichiarato da Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer presso Logitech: “I consumatori spesso hanno difficoltà nel riparare i propri device ed esterne la vita utile. I brand possono fare molto sotto questo punto di vista e giocare un ruolo attivo nel creare un’economia più circolare. Siamo entusiasti di collaborare con iFixit per sviluppare un design migliore e rendere più facili per i consumatori le riparazioni self-service in grado di estendere la vita dei loro prodotti“.

Potendo riparare in autonomia i device, Logitech e iFixit puntano a migliorare l’impatto ambientale combattendo quindi la creazione di rifiuti tecnologici. Infatti, gli utenti potranno dare nuova vita ad un device danneggiato piuttosto che procedere all’acquisto di un nuoco dispositivo.

Questo andrà a diminuire le emissioni, grazie a minori spedizioni verso i centri di assistenza, ma anche minori sprechi. Infatti, l’impegno di Logitech per la sostenibilità ha obiettivi molto alti. L’azienda punta a ridurre del 50% il proprio impatto ambientale entro il 2030. Poter contare sul supporto della community e sulla partnership con iFixt è un modo attivo per raggiungere questo obiettivo.

Al fine di garantire la massima riparabilità dei dispositivi, Logitech metterà a disposizione tutti gli strumneti necessari per intervenire in autonomia. Questo include manuali dettagliati, guide di riparazione e pezzi di ricambio originali.