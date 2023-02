In queste ore, iFixit e PIRG hanno depositato un importante report presso gli uffici della US Federal Trade Commission (FTC). Le analisi hanno permesso di svelare le principali mancanze da parte delle aziende tech nella gestione del Diritto alla riparabilità degli utenti.

Il report va ad analizzare la documentazione di servizio e la disponibilità della stessa per permettere agli utenti di effettuare le riparazioni in autonomia. Infatti, negli Stati Uniti il Diritto alla riparabilità è legge e le aziende devono mettere a disposizione degli utenti la documentazione tecnica necessaria per poter fare a meno dei servizi di assistenza ufficiale.

Dagli studi effettuati da iFixit e PIRG emerge che:

86% delle aziende di elettrodomestici intervistate non ha pubblicato i propri manuali di servizio e non li fornisce ai consumatori su richiesta

89% dei professionisti della riparazione di elettrodomestici ha difficoltà a trovare manuali di servizio e il 93,5% dei professionisti della riparazione di elettrodomestici ha difficoltà a trovare schemi

dei professionisti della riparazione di elettrodomestici ha difficoltà a trovare manuali di servizio e il dei professionisti della riparazione di elettrodomestici ha difficoltà a trovare schemi Molte riparazioni richiedono l’accesso ai software di servizio del produttore, il cui costo è di centinaia di dollari all’anno, una cifra esagerata per un consumatore che vuole effettuare una singola riparazione.

L’obiettivo dello studio è quello di rispondere alla proposta della FTC di inserire le informazioni sulla riparazione in bella vista sugli elettrodomestici. La location indicata era proprio la targhetta adesiva legata alla classe energetica.

L’ente americano ha chiesto le prove della mancanza di informazioni in merito alla riparabilità dei device, per questo iFixit e PIRG hanno fornito il proprio punto di vista. Considerando questi dati piuttosto sconcertanti, si aspetta un intervento diretto della FTC per porre rimedio alle mancanze da parte dei produttori.

Come dichiarato da Nathan Proctor, senior director della campagna Right to Repair di PIRG: “I produttori che realizzano prodotti per la casa sono incentivati a mantenere il monopolio sulle riparazioni, scoraggiando gli utenti e forzandoli ad acquistarne di nuovi. La gente è stanca. Non dovrebbe essere così difficile accedere a un manuale di riparazione. Vogliamo lavastoviglie e frigoriferi facili da riparare e che durino a lungo“.

Elizabeth Chamberlain, Director of Sustainability per iFixit ha continuato: “Persino i riparatori professionisti faticano ad accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per fare il proprio lavoro. I consumatori che vogliono riparare da soli i propri device sono ancora più sfortunati. La riparazione degli elettrodomestici è in uno stato triste e la FTC ha l’opportunità di rendere la riparazione più accessibile e alla portata di tutti“.