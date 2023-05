Logitech ha annunciato la data di debutto ufficiale per la console portatile da gaming G CLOUD. La console arriverà in Europa a partire dal 22 maggio 2023. I paesi coinvolti per il lancio saranno l’Italia oltre che Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia.

La console sarà disponibile sul sito ufficiale LogitechG.com oltre che su Amazon al prezzo di vendita consigliato di 359 euro. Per celebrare l’arrivo nel Vecchio Continente, tutti gli utenti che acquisteranno Logitech G Cloud potranno usufruire fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che include anche il servizio Xbox Cloud Gaming.

Ma non è tutto, il bundle include anche 1 mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e 1 mese di Shadow PC. La promozione sarà valida in tutti i paesi selezionati a partire dal 22 maggio e fino al 22 giugno 2023.

Come dichiarato da Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G: “Siamo entusiasti di portare finalmente G Cloud sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione. G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l’ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa“.

La console G Cloud è pensata per permettere ai giocatori di divertirsi in qualunque momento. Grazie alla connettività Wi-Fi sarà possibile sfruttare le feature del Remote Play per collegarsi alla propria console o PC.

Il display touchscreen da 7 pollici dotato di risoluzione fullHD e refresh rate a 60Hz permette di giocare in formato full-screen 16:9. I controller hanno una impugnatura ergonomica e supportano il feedback aptico per una maggiore immersività.

Il peso della console è di appena 463 grammi mentre la batteria è in grado di offrire un’autonomia di oltre 12 ore. La console Logitech G Cloud supporta centinaia di giochi per Android tramite il Google Play oltre a garantire il pieno supporto a NVIDIA GeForce Now o Xbox Game Pass.