IPTV, le nuove multe fanno PAURA agli utenti, ecco cosa rischiano

Il mondo dell’IPTV è sempre di più messo in un angolo, giustamente a causa della sua completa illegalità, da parte delle Autorità, e della stessa DAZN, azienda che recentemente ha deciso di prendere parte all’Alleanza per la Creatività e l’Intrattenimento (Ace), pronta a creare una vera e propria task force per coordinare tutte le contromisure da intraprendere per contrastare la pirateria.

I passi in avanti verso la legalità sono stati notevoli, il Governo ha infatti recentemente deciso di dare pieni poteri all’AGCOM nel blocco delle trasmissioni, la stessa infatti potrà ordinare all’operatore telefonico di interrompere il segnala anche entro 30 minuti dall’inizio della diffusione dello stesso. Una tempestività ritenuta fondamentale dalle autorità, come mezzo per riuscire ad impedire l’accesso all’IPTV da parte di più utenti.

IPTV, cosa rischiano gli utenti?

Per mettere paura agli utenti che al giorno d’oggi si vorrebbero approcciare al mondo dell’IPTV, il Governo sta inoltre pensando di attuare due contromisure: inasprire le pene ed attivare il tracciamento degli utenti che fruiscono di un determinato segnale. Nel primo caso è bene sapere che tutti stanno commettendo un reato, sia coloro che mettono a disposizione il segnale, che chi ne usufruisce a tutti gli effetti. Naturalmente la pena comminata sarà proporzionale, ma potreste anche ricevere una sanzione di 5000 euro, solo per aver guardato i contenuti.

Per quanto riguarda il tracciamento, al momento si tratta solamente di una voce di corridoio, nulla di ufficiale, né di confermato, si attendono nuovi sviluppi in merito.