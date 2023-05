Continua la realizzazione di nuovi veicoli da parte del noto produttore automobilistico tedesco BMW. Uno di questi, in particolare, sarà il prossimo BMW X3. Fino ad ora avevamo già emergere in rete diverse foto spia. Nel corso delle ultime ore, però, è spuntato in rete addirittura un video spia con cui possiamo dare un ulteriore sguardo a quello che avrà da offrire questo nuovo veicolo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

BMW X3, emerge in rete un nuovo video spia della nuova generazione

Nei piani del produttore automobilistico BMW c’è anche la nuova generazione di BMW X3. Come già accennato in apertura, questo veicolo è stato immortalato in queste ore in un nuovo video spia. Come nelle precedenti foto spia emerse in rete le scorse settimane, il veicolo risulta ancora camuffato anche in questo nuovo video.

Nonostante questo, è comunque possibile scorgere alcuni piccoli dettagli stilistici. In primis, possiamo scorgere il design dei fari anteriori e dei gruppi ottici posteriori. Il design generale, comunque, non si discosterà molto da quello presente sull’attuale generazione. Oltre a questo, sono presenti alcuni dettagli che ci fanno presupporre che questo veicolo sia nella sua versione ibrida plug in. Davanti, ad esempio, troviamo la porta di ricarica e sono comunque presenti alcuni adesivi tipici dei veicoli con questa tecnologia.

Tra le altre caratteristiche, sappiamo che la nuova vettura del marchio tedesco sarà dotata al suo interno di tanta tecnologia. Sarà infatti presente il nuovo BMW Curved Display e il sistema di infotainment si baserà sulla piattaforma iDrive 5. Insomma, per il momento ci sono già diverse informazioni sulla prossima BMW X3. Prima del suo debutto, previsto per la fine dell’anno, immaginiamo che emergeranno comunque nuove informazioni.