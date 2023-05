sponsor

Fra le prossime vetture del noto marchio automobilistico MINI ci sarà la nuova generazione della MINI a tre porte. Oltre a questo modello, l’azienda automobilistica svelerà ufficialmente anche la nuova versione a cinque porte. Nel corso delle ultime ore, in particolare, proprio questo modello è stato avvistato in rete in alcune foto spia.

MINI, avvistata su strada in alcune foto spia la prossima versione a cinque porte

Una delle prossime vetture del noto marchio automobilistico MINI è stata spiata su strada durante alcuni test. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della prossima MINI a cinque porte. Dalle foto spia appena emerse in rete, possiamo notare come la vettura sia ancora pesantemente camuffata per non rivelare alcun dettaglio estetico.

Nonostante questo, sono comunque visibili alcuni dettagli stilistici. La nuova vettura avrà infatti un nuovo look per i fari anteriori e anche per la griglia. Rispetto alla versione a tre porte avvistata in alcune foto spia qualche tempo fa, questa versione risulta ovviamente più lunga, vista la presenza delle cinque porte.

Le foto spia emerse in rete non lasciano tuttavia intravedere gli interni. Sappiamo comunque che all’inferno sarà presente un grande display di forma circolare per la strumentazione digitale. Dal punto di vista delle motorizzazioni, le indiscrezioni parlano della possibile disponibilità di versioni ibride, di cui almeno una con tecnologia Mild Hybrid. Non sappiamo ancora se l’azienda deciderà di proporre una versione full elecfric.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici. Ricordiamo che la nuova MINI dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso dei prossimi mesi.