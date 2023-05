Amazon Echo Show 8 e 10, i due prodotti di grandi dimensioni con display rispettivamente da 8 e 10 pollici, da oggi introducono un nuovo modo di interagire con Alexa, infatti con l’aggiornamento appena pubblico è stata aggiunta la funzionalità ‘Gesti’.

La suddetta permetterà agli utenti di impartire comandi senza dover usare comandi vocali o toccare fisicamente lo schermo, infatti la disattivazione di timer o di sveglie richiederà al consumatore di alzare semplicemente la mano, con il palmo rivolto verso la fotocamera dei due dispositivi. La funzione risulta essere molto utile in determinate situazioni, quando non è possibile toccare lo schermo (ad esempio con le mani sporche) oppure quando non è possibile impartire un comando vocale (quando si è al telefono).

Amazon, le due nuove funzioni sono attive solo su alcuni prodotti

Gli utilizzi si ampliano anche verso i consumatori finali con disabilità di linguaggio o mobilità limitata, risultando molto più user friendly di quanto effettivamente avremmo mai immaginato. La funzione deve essere attivata dal menù del proprio dispositivo, per poterla sfruttare appieno dovrete dirigervi in Impostazioni – Opzioni del dispositivo – Gesti.

E’ importante ricordare che tutto quanto appena scritto è da considerarsi disponibile solamente sui modelli Echo Show 8 e Echo Show 10, al momento non ci è dato modo di sapere se verrà introdotta anche su altri prodotti della serie Echo Show. La funzionalità è già attivabile da oggi, per questo motivo se avete in casa uno dei suddetti, potrete semplicemente dirigervi nel menù indicato per poterne fruire sin da subito, rendendolo il più versatile possibile e dall’esperienza migliorata.