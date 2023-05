Il mondo dell’IPTV ha nuovamente attirato e catturato l’attenzione di un Governo pronto a tutto per bloccarne, giustamente, la diffusione. La visione illegale di contenuti legati alle pay TV è una piaga per il nostro paese, si contano oltre 5 milioni di utenti attivi ogni giorno, con perdite che superano anche il miliardo di euro; tutto denaro che potrebbe essere investito per migliorare le infrastrutture o i contenuti.

sponsor

La prima grande novità attuata dal Governo riguarda i nuovi poteri conferiti direttamente all’AGCOM, infatti si è sempre pensato che per riuscire a contrastare in modo efficace la trasmissione illegale, l’unica soluzione fosse quella di agire tempestivamente. Ecco allora che d’ora in poi l’AGCOM potrà obbligare il gestore telefonico ad interrompere la trasmissione, anche entro 5 minuti dalla messa in onda effettiva.

Per le offerte Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram esclusivo, scopritelo subito a questo indirizzo.

IPTV, quali sono i rischi che si corrono

I rischi che corrono gli utenti a guardare illegalmente i contenuti sono molteplici, anche partendo dal fatto che il Governo sta pensando di tracciare ed individuare più facilmente coloro che accedono ad un segnale illegale. Le sanzioni a cui si potrebbe incorrere sono davvero importanti, si parte da sanzioni di svariate migliaia di euro, sino ad arrivare, solamente nei casi più gravi (o recidivi), anche ad una pena detentiva di qualche mese.

Tutto questo deve assolutamente far riflettere, e pensare che a conti fatti non vale la pena rischiare così tanto per guardare semplicemente delle partite di calcio, risparmiando pochi euro.