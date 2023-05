fastweb-casa-light-internet-fino-a-2-5-gbps-e-premi-mensili-in-palio

sponsor

Fastweb, una delle maggiori società di telecomunicazioni italiane, ha annunciato una nuova tariffa mensile più elevata per il servizio di rete fissa Fastweb Casa Light, che entrerà in vigore il 2 maggio 2023. Questo pacchetto comprende una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps, chiamate a consumo e un modem FASTGate. Il nuovo prezzo mensile è di 27,95 euro, con un aumento di 1 euro rispetto al precedente prezzo di 26,95 euro pubblicato a novembre 2022.

Fastweb Casa Light include una connessione illimitata in tecnologia ADSL, FTTC e FTTH, chiamate a consumo verso i numeri fissi e mobili nazionali e un modem FASTGate. Inoltre, contiene i corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy, la scuola per professionisti digitali di Fastweb.

Fastweb Casa Light, ecco le offerte del mese

I clienti possono inoltre acquistare l’opzione Plus, che include il servizio Assistance Plus e il programma a pagamento FastwebUP Plus, con un sovrapprezzo di 3 euro al mese. Con Assistance Plus i clienti possono ottenere assistenza tecnica “sempre gratuita”, anche se il problema di connessione non è causato da Fastweb. FastwebUP Plus mette in palio un premio al mese, che attualmente comprende sconti e abbonamenti Chili, UCI Cinemas, Corriere della Sera e Fitprime Smart.

Il modem FASTGate è un componente essenziale del servizio Fastweb Casa Light e viene fornito gratuitamente. In caso di disdetta del contratto Fastweb, il consumatore deve restituire il modem FASTGate. Potrà comunque continuare a usufruire dei servizi Fastweb contattando il Servizio Clienti o seguendo le istruzioni riportate sul sito Fastweb o nella sezione MyFastweb.

Inoltre, con questa offerta, i clienti possono raggiungere velocità di download fino a 2,5 Gbps e velocità di upload fino a 300 Mbps in alcune località grazie alla tecnologia Fiber FTTH. Possono raggiungere velocità di download fino a 100 o 200 Mbps e velocità di upload fino a 20 Mbps utilizzando la tecnologia FTTC. Con l’ADSL possono raggiungere fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

I clienti devono sapere che il costo di attivazione è incluso nel prezzo finale ed è prorogato a 1 euro per 24 mesi, con uno sconto di 1 euro sulla fatturazione. I clienti devono pagare il costo della disconnessione della linea se il contratto viene interrotto prima dei 24 mesi. Non è previsto alcun importo legato ai mancati pagamenti.

Fastweb Casa Light offre ai clienti un’incredibile opzione bundle che include connettività illimitata e chiamate a consumo. L’aggiunta di ulteriori funzionalità con l’opzione Plus aumenta ulteriormente il valore di questa offerta. Tuttavia, alcuni consumatori potrebbero essere scoraggiati dall’aumento dei canoni mensili. Fastweb continua a fornire servizi Internet affidabili e veloci e l’aggiunta del modem FASTGate garantisce un’esperienza senza problemi per i clienti.