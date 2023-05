Fastweb aumenta le tariffe per la telefonia mobile,  ecco come evitare l’aumento di prezzo

Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni, ha dichiarato che dal 1° giugno 2023 inizierà a rimodulare la propria utenza mobile. Per contrastare le spese crescenti, l’azienda intende aumentare la tariffa mensile di alcuni clienti, con un incremento che va da 5 centesimi a 5 euro a seconda del piano scelto dal cliente.

Secondo quanto comunicato da Fastweb, i clienti interessati dalla rimodulazione riceveranno un messaggio che descrive le modifiche tramite SMS, l’Area Clienti Fastweb e l’app Fastweb. Mentre l’offerta sottoscritta cambierà a seguito della rimodulazione, l’operatore ha dichiarato che i bonus tariffari per i clienti rimodulati non cambieranno. Questo implica che, nonostante il prezzo regolare più alto dell’offerta, il bundle Giga rimarrà invariato.

Fastweb, ecco cosa cambia

Fastweb, invece, offre soluzioni per i clienti che vogliono evitare del tutto l’aumento di prezzo. I clienti possono passare a un nuovo piano telefonico a partire da 4,95 euro al mese o interrompere il servizio mobile esercitando il diritto di recesso. I clienti possono recedere scrivendo “modifica delle condizioni contrattuali” nell’area note del proprio account MyFastweb, oppure inviando un’e-mail a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it e indicando “modifica delle condizioni contrattuali” come causa di recesso. Per contattare l’assistenza clienti di Fastweb è possibile recarsi in un negozio vicino o utilizzare una delle numerose opzioni accessibili.

Fastweb non è la prima ad adottare la rimodulazione, e segue mosse simili fatte da altri operatori del settore. Sebbene i clienti possano essere infastiditi dall’aumento dei prezzi, è importante ricordare che si tratta di una misura necessaria all’azienda per compensare l’aumento dei costi. Coloro che ne sono colpiti potrebbero approfittare delle scelte di Fastweb per evitare il prezzo mensile aggiuntivo.