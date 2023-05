sponsor

Gli utenti Cinesi si stanno preparando ad accogliere nuove varianti dello Xiaomi 13 Ultra. Il brand, infatti, introdurrà in madrepatria alcune nuove colorazioni che permettono di rendere il device ancora più bello ed unico.

Inoltre, insieme a queste colorazioni sta arrivando anche un update software molto importante. L’aggiornamento è caratterizzato dal numero di build MIUI 14.0.11.0 TXACNXM. Con un peso complessivo di 134 MB, gli utenti potranno attendere la notifica automatica o controllare manualmente la disponibilità recandosi nelle Impostazioni, cliccando sulla voce Informazioni sul telefono e poi su Aggiornamento software.

Stando al changelog ufficiale rilasciato da Xiaomi, le novità dell’update riguardano principalmente funzionalità e ottimizzazioni relative alla fotocamera. In particolare, l’azienda ha voluto introdurre alcune migliorie e correzioni all’app fotocamera per ottimizzare la fase di scatto.

Xiaomi 13 Ultra riceve un nuovo aggiornamento software pensato per migliorare la velocità di scatto e la qualità delle foto del cameraphone

Entrando maggiormente nello specifico, gli utenti si troveranno di fronte ad una interfaccia grafica migliorata che permette di gestire meglio la messa a fuoco. Inoltre, anche la qualità degli scatti è stata aumentata in alcune scene per una maggiore fedeltà. Non manca una migliore gestione delle impostazioni di sistema per facilitare la ricerca e velocizzare l’uso.

Ricordiamo che lo Xiaomi 13 Ultra si configura come un vero e proprio cameraphone di fascia altissima. Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica e presenta un sensore principale Sony IMX989 da 50 MP con una dimensione di 1 pollice. A supporto troviamo due ottiche Sony IMX858 da 50 MP oltre ad un sensore ultrawide Sony IMX858 da 50 MP.

Dal punto di vista tecnico, il device top di gamma Xiaomi vanta un display AMOLED QHD+ da 6,73 pollici e refresh rate a 120 Hz. La risoluzione arriva a QHD+ con una luminosità massima di picco di 2.600 nit. A garantire le massime prestazioni in ogni condizione di utilizzo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.