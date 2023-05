sponsor

Honor si sta preparando al debutto della nuova famiglia di flagship. Secondo le ultime indiscrezioni, i device top di gamma del brand cinese saranno due e i primi dettagli sono emersi grazie al database dell’ente China Quality Certification (CQC).

La famiglia Honor 90 sarà composta da due dispositivi, la versione base e la variante Pro. Ad attirare l’attenzione dei leaker è stato, in particolar modo, il primo modello. L’apparizione sul database del CQC ha permesso di svelare alcuni dettagli e caratteristiche del dispositivo, confermando che il lancio è molto vicino.

Entrando maggiormente nello specifico, Honor 90 sarà caratterizzato dal numero di modello REA-AN00. Inoltre, il device potrà contare sul pieno supporto alla connettività 5G e vanterà anche la ricarica veloce a 66W.

La famiglia Honor 90 si sta preprando per il debutto, i due device si preannunciano dei cameraphone con una fotocamera di assoluto livello

Sebbene non ci siano conferme ufficiali per quanto riguarda il periodo di lancio, le indiscrezioni sembrano essere concordi che il device arriverà molto presto. Alcuni analisti si sono sbilanciati, indicando che i nuovi flagship potrebbero debuttare addirittura entro la fine di maggio.

Purtroppo non ci sono dettagli certi sulla scheda tecnica. Precedenti leak sembravano indicare che i device della famiglia Honor 90 saranno dei cameraphone. In particolare, la fotocamera principale potrebbe essere una SK5HP3 dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Questa particolare ottica è una versione personalizzata del sensore Samsung da 200 megapixel.

Inoltre, il produttore avrebbe lavorato sul software di scatto per migliorare sia gli scatti che le registrazioni video oltre che per affinare la fase di elaborazione delle immagini. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.