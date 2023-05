Samsung Galaxy Z Flip 5, il primo render ne svela il design rinnovato

La prossima generazione di smartphone pieghevoli realizzati da Samsung potrebbe arrivare molto presto. Il lancio previsto per agosto di Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 è previsto per agosto ma, alcuni analisti ritengono che i due device potrebbero arrivare molto prima del previsto.

Ecco, quindi, che le indiscrezioni riguardanti i due smartphone foldable si stanno moltiplicando in maniera incessante. Nelle scorse ore sono emersi i primi render per il Galaxy Z Fold 5 che hanno permesso di mostrarne il design.

A distanza di poche ore, ecco arrivare i primi render anche per il Galaxy Z Flip 5. Questo smartphone con design a conchiglia è quello che subirà un rinnovamento più ampio da parte di Samsung.

Scopri le ultime novità sul nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5 tra cui spicca il nuovo display esterno più grandi e con funzionalità migliorate

Infatti, ci si aspetta un incremento della diagonale per il display esterno. Il pannello utilizzato sulla precedente generazione misurata 1,9 pollici mentre quello adottato sul nuovo modello potrebbe superare i 3 pollici. Questa soluzione permetterà di visualizzare con facilità messaggi, notifiche, appuntamenti e chiamate in arrivo senza dover per forza aprire il foldable.

Quando aperto, il Galaxy Z Fold 5 sarà caratterizzato da uno schermo pieghevole con una diagonale da 6.7 pollici. Le dimensioni complessive saranno di circa 165 x 71,8 x 6,7 mm con la massima estensione.