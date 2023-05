sponsor

Acquistare oggi uno smartphone significa spendere molti soldi, soprattutto se si desidera portare a casa un top di gamma. Indipendentemente dall’azienda produttrice, i prezzi per questa fascia di competenza risultano estremamente alti, ma le persone probabilmente sono ignare di una cosa. All’interno di quel cassetto in casa vostra dove avete delle vecchie cianfrusaglie, potreste aver conservato tempo addietro un dispositivo appartenente a quella categoria di telefoni che è una volta rappresentavano la novità del momento. Ritrovarli potrebbe portarvi a guadagnare una piccola fortuna, soprattutto per via del valore che quei dispositivi col tempo hanno raggiunto.

Noi ne abbiamo individuati 4: si tratta di 3 telefoni e di uno smartphone. Hanno valori diversi e caratteristiche diverse, ma il risultato non cambia visto che si tratta di veri e propri cimeli.

Smartphone e telefoni che dal passato possono portarvi un bel gruzzolo di soldi, ecco quelli più interessanti

Non potevamo non parlare di quello che rappresenta forse l’icona degli anni 2000. Stiamo chiaramente parlando del Nokia 3310, forse il primo telefono cellulare dell’era moderna che oggi riesce ad avere ancora un gran valore. Chi dovesse trovarlo infatti in buone condizioni, non potrà pagarlo meno di 400€.

Segue il caro vecchio StarTac di Motorola, il quale con la sua apertura a conchiglia è diventato famosissimo già nel 1996. Il prezzo è di circa 200€.

Qualcuno ricorderà poi anche quello che è stato probabilmente il primo telefono con tastiera, il quale divideva dunque il suo corpo in due. Si tratta del Nokia 9110i Communicator, il quale oggi avrebbe un valore di circa 1000€.

Infine largo spazio alla prima creazione di Steve Jobs, ovvero il primo iPhone. La versione denominata come 2G oggi potrebbe arrivare a valere anche 4000€ se tenuto in una scatola mai aperta. Si tratta quindi di curiosità molto interessanti che potrebbero tramutarsi in un cospicuo guadagno, per cui controllare nei cassetti potrebbe essere un’azione più che giustificata.