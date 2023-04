Smartphone e telefoni DIMENTICATI che valgono una piccola FORTUNA

Partendo dal presupposto che gli smartphone di oggi costino veramente un occhio della testa, ci sono alcuni telefoni del passato che, come detto, possono avere un valore importante per la loro rarità e iconicità.

Partendo proprio da quello che trovate raffigurato nell’immagine di copertina, c’è un discorso che arriva al 2000. Il Nokia 3310 è stato un vero e proprio apripista del mondo della telefonia mobile, il quale, pur non avendo connettività internet e un piccolo display in bianco e nero, oggi potrebbe valere davvero tanto. Il suo prezzo in buone condizioni potrebbe arrivare a toccare i 400€. Ma ce ne sono anche altri.

Telefoni e smartphone del passato che possono valere un sacco di soldi, ecco quelli più gettonati

A seguire come si può dimenticare uno dei primi cellulari con sportellino di Motorola? Esatto, stiamo parlando dello StarTac, il quale con l’apertura a conchiglia è diventato un’icona di stile già dal 1996. Il prezzo ad oggi per una versione in buone condizioni è di circa 200€.

Se non avete mai sentito parlare del Nokia 9110i Communicator, è ora di istruirvi. Questo dispositivo diventato celebre per il suo meccanismo a libro, quasi come se si trattasse di un dispositivo Fold della gamma Galaxy di Samsung. L’altra parte, quella divisa dallo schermo, conteneva una tastiera fisica. Oggi il suo prezzo con scatola e accessori potrebbe arrivare anche a 1000€.

Infine ecco il più “recente”, ovvero il primo iPhone, il 2G. Il primo dispositivo presentato da Steve Jobs ad oggi potrebbe valere oltre i 4.000€ se tenuto in una scatola imballata. Davvero incredibile, non trovate?