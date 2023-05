Il nuovo mese di Maggio, il primo veramente primaverile che finalmente ha portato un po’ di caldo sulla penisola italiana, è appena iniziato, e con esso arrivano tantissime novità su Netflix. La piattaforma di streaming si è aggiornata portando con sè film e serie TV mai visti prima d’ora, scopriamo assieme i migliori.

Negli ultimi tempi Netflix è tornata lentamente di moda tra gli utenti, pronti a sottoscrivere un nuovo abbonamento, anche grazie alle modalità economiche pensate dalla piattaforma, per tornare a godere di innumerevoli contenuti. In lista alla classifica di gradimento troviamo produzioni come “Sweet Tooth“, “Benvenuti a Eden” o anche “L’estate in cui imparammo a volare“, ma cosa ci aspetta nelle prossime settimane?

Netflix, le novità del mese

I primi giorni sono già trascorsi, ma le novità di Maggio su Netflix devono ancora arrivare, il 9 maggio sarà finalmente disponibile Hannah Gadsby, per lasciare spazio a Royalteen: la principessa Margrethe qualche giorno dopo (11 maggio), un film di eccellente caratura con attori di ottima qualità. Sempre alla ricerca di pellicole cinematografiche? sarete felici di sapere che il 12 maggio arriverà sui teleschermi il film intitolato “La Madre“, interpretata magistralmente da nientemeno che J Lo, l’amatissima Jennifer Lopez.

Le altre novità di Maggio sono poi rappresentate da Sangue e Oro, in arrivo il 26 maggio, Vittime/Sospetti il 23 maggio, e nella stessa data verrà reso disponibile anche Wanda Skyes: sono una intrattenitrice.