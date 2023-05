Call of Duty, un bug rende impossibile giocare su PC a Modern Warfare 2 e Warzone 2

A causa di alcuni bug, giocare a Call of Duty su PC è diventato impossibile. Un utente ha deciso di chiedere aiuto agli sviluppatori in un modo davvero assurdo e insolito.

I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2, stanno riscontrando alcune problematiche piuttosto importanti su PC. Nonostante i recenti update da parte di Activision per entrambi i titoli, le segnalazioni stanno continuando ad aumentare.

Gli update rilasciati dagli sviluppatori hanno introdotto molte nuove funzionalità interessanti e sembra che a causarli sia stato proprio l’aggiornamento. In particolare, il bug sembra colpire gli utenti in possesso di PC dotati di GPU AMD Vega.

Stando a quanto dichiarato dagli utenti sui forum dedicati al gioco, sia Modern Warfare 2 che Warzone 2 si bloccano dopo l’avvio. I giocatori ricevono a schermo un messaggio di errore che, il più delle volte riporta: “DirectX ha riscontrato un errore irreversibile“. Dal 12 aprile, giorno dell’uscita, la situazione non ha ancora una soluzione.

Le segnalazioni in merito ai problemi di entrambi i Call of Duty hanno immediatamente ricevuto risposta dal team di Beenox. La software house ha curato il porting su PC dei due giochi e ha affermato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando per scoprire le cause dei problemi.

Non appena saranno state individuate le problematiche che causano i bug, verranno rilasciate le patch correttive. Per questo, il team di Beenox sta lavorando attivamente per trovare rapidamente una soluzione. In un comunicato stampa, un portavoce ha dichiarato: “Stiamo indagando su un blocco all’avvio che colpisce gli utenti AMD Vega su Warzone 2 e Modern Warfare 2“.

La community sta aspettando un bugfix e, nel frattempo, l’attesa aumenta. Un utente su Reddit ha condiviso una simpatica iniziativa per farsi ascoltare dalla software house. L’utente afferma di aver fatto consegnare presso la sede di Beenox una pizza con un messaggio che riportava: “Aiutate Vega, per favore!“. Il riferimento, chiaramente, è alle GPU AMD Vega e l’obiettivo è quello di far capire agli sviluppatori in un modo diverso dal solito che la community chiede supporto a gran voce.

Gli altri utenti Reddit hanno accolto con ironia l’iniziativa. Alcuni si sono schierati a favore degli sviluppatori mentre altri invocano rimborsi. Al momento non si hanno aggiornamenti da parte da Beenox ma appare chiaro che essere un giocatore PC, di questi tempi, causa più sofferenze che gioie. Un ulteriore esempio è il debutto non proprio idilliaco per Star Wars Jedi: Survivor.