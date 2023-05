sponsor

Le password complesse non sono più sufficienti per proteggere i tuoi account. Per questo motivo, di recente Google ha deciso di fare un cambiamento molto importante che servirà a migliorare la sicurezza di qualsiasi utente.

Le passkey sono chiavi digitali uniche che sono più sicure dell’autenticazione 2FA. Anziché inserire una password tradizionale per accedere al tuo account, accederai sbloccando il computer o il telefono con l’impronta digitale, il volto o un PIN.

Inoltre esistono solo sui tuoi dispositivi, il che significa che nessuno può hackerare il tuo account almeno che non abbiano fisicamente il tuo dispositivo in mano.

Apple ha introdotto la sua passkey con iOS 16 come un modo semplice e veloce per accedere ai tuoi account utilizzando Face ID o Touch ID. Poiché le passkey sono sincronizzate con il tuo portachiavi iCloud, puoi utilizzarle su tutti i dispositivi Apple.

Ma da oggi puoi creare e utilizzare passkey sul tuo account personale. Quando aggiungi una passkey al tuo account Google, ti verrà chiesto quando accedi o esegui azioni sensibili sul tuo account.

Ecco come funziona

La passkey è memorizzata sul tuo computer o dispositivo mobile, che richiederà i dati biometrici del blocco schermo (impronta digitale, scansione del volto) o il PIN per confermare la tua identità. Google afferma che i tuoi dati biometrici non vengono mai condivisi con esso o con terze parti e il blocco dello schermo sblocca la passkey solo localmente.

Puoi comunque utilizzare una password per accedere al tuo account Google poiché non sono ancora supportate da tutti i dispositivi e le app. Questo cambierà man mano che più aziende adotteranno il sistema di sicurezza.

Probabilmente sei abituato a utilizzare il telefono ogni volta che desideri accedere a un account o dispositivo. Puoi creare una passkey per ciascuno se utilizzi più dispositivi, come laptop, tablet e PC.

A seconda della piattaforma, puoi eseguire il backup e sincronizzare le passkey su tutti i tuoi dispositivi.