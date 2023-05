Lo streaming che vi propone illegalmente l’accesso gratuito, o a prezzo scontato, ai contenuti di DAZN e di Sky si affida al mondo dell’IPTV, un fenomeno malauguratamente molto diffuso in Italia, si contano oltre 5 milioni di utenti attivi sul nostro territorio, che causa non pochi problemi alle infrastrutture e alle aziende del settore, con una perdita stimata di più di 1 miliardo di euro all’anno.

Per contrastare il mondo illegale dell’IPTV, il Governo Italiano ha sempre sostenuto che si dovesse fare di più sulla tempestività dell’intervento, componente fondamentale per scoraggiare la diffusione, sta proprio nel bloccare nel minor tempo possibile la trasmissione del segnale. Per questo motivo recentemente sono stati forniti nuovi poteri all’AGCOM, la quale oggi potrà bloccare la trasmissione dei contenuti anche nel giro di soli 5 minuti.

IPTV, cosa cambia in futuro

Il futuro sembra essere ancora più difficile per coloro che vivono illegalmente dei contenuti dell’IPTV, infatti sembra che sarà affinata la ricerca ed il tracking di coloro che si collegano alla rete, permettendo così alle autorità di individuare più rapidamente l’utente finale. Il quale, è importante saperlo, rischia sanzioni non di poco conto, le quali vanno da una base pecuniaria, anche di decine di migliaia di euro, fino a sfociare in una pena detentiva di qualche mese (solo nei casi più gravi). Il tutto non deve assolutamente essere preso alla leggera, guardare Dazn gratis è illegale, ricordatelo sempre.