IPTV, un fenomeno in continua crescita nel 2023, ma non è solo streaming illegale

L'IPTV è un fenomeno in continua crescita, in un'era dove la digitalizzazione dei servizi è diventato all'ordine del giorno

Cos’è esattamente l’IPTV e perché non è esattamente una cosa brutta? IPTV sta per “Internet Protocol Television” e per capire cosa significa, devi sapere che i contenuti che guardi sono trasmessi tramite impulsi luminosi su cavi in fibra ottica o onde radio da un satellite.

L’IPTV invia programmi e film tramite la connessione Internet standard. (Potresti utilizzare una connessione Internet via cavo o via satellite dal tuo provider di servizi Internet (ISP) preferito, ma questi sono indipendenti da quelli che di solito trasportano i tuoi segnali TV.)

E la differenza non si ferma qui. La rete IP offre molta più flessibilità all’interno della rete rispetto alla tradizionale connettività via cavo unidirezionale o alla rete di trasmissione satellitare. Ciò consente agli utenti finali di avere più controlli e opzioni per interagire e personalizzare la propria esperienza.

C’è una complicata architettura di rete dietro tutto questo che lo fa funzionare, inclusa molta transcodifica dai segnali tradizionali a quelli compatibili con l’IP. Ma la cosa importante è che non devi guardare ciò che viene trasmesso. Puoi dire al tuo provider cosa vuoi guardare e te lo invieranno immediatamente.

Simile a Netflix, ma per la TV

Se hai utilizzato un servizio di streaming come Netflix o Hulu, è la stessa idea, ma con la TV invece di film o programmi sindacati.

Poiché la maggior parte dei televisori più vecchi non è attrezzata per IPTV, potresti aver bisogno di un set-top box come Apple TV, Roku e Amazon Fire TV che “traduce” ciò che ricevi tramite la tua connessione Internet in un formato che la tua TV può leggere.

Il tuo computer, d’altra parte, non ha bisogno di nulla per guardare IPTV. Una volta che ti sei registrato per un servizio, puoi usarlo per trasmettere in live streaming quello che vuoi in uno qualsiasi dei formati IPTV (di cui parleremo in seguito).

Quindi, se riesci a eseguire il mirroring dello schermo sulla TV, puoi guardarla anche senza un set-top box.

Le nuove Smart TV possono anche essere dotate di supporto IP integrato che può essere collegato alla rete e configurato per utilizzare i servizi IPTV.

uno più moderno.