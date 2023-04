TikTok, dopo Lensa AI anche la nota piattaforma si dedica ai nuovi Avatar

TikTok sta per lanciare una nuova funzione gratuita dedicata alla creazione di avatar personalizzati per le immagini del profilo, grazie all'intelligenza artificiale. Questo sistema segue l'esempio di servizi simili tra cui Lensa di Prisma Labs. Come funziona?

TikTok sta per lanciare una nuova funzione gratuita dedicata alla creazione di avatar personalizzati per le immagini del profilo, grazie all’intelligenza artificiale. Questo sistema segue l’esempio di servizi simili, come Lensa di Prisma Labs. Per utilizzarlo, gli utenti dovranno inviare una serie di selfie come input per l’AI, che genererà diverse proposte di avatar con vari stili, da quelli psichedelici e astratti a quelli più realistici.

TikTok: come funziona?

Il meccanismo è simile a quello di altri strumenti già esistenti. Gli utenti dovranno inviare da tre a dieci foto da diverse angolazioni, in modo da consentire una scansione accurata del volto. In seguito, sarà necessario selezionare tra due e cinque stili differenti per guidare l’intelligenza artificiale nella creazione dell’avatar. Dopo un’attesa di circa due minuti, verranno fornite diverse immagini tra cui scegliere, e gli utenti potranno impostare la loro preferita come foto profilo o utilizzarla per creare un video su TikTok.

Nel video di presentazione della funzione, si può notare che gli utenti riceveranno ben trenta diverse immagini tra cui scegliere, e potranno esplorarle direttamente dall’interfaccia dell’applicazione. È importante sottolineare che servizi simili solitamente prevedono un costo, mentre questa funzione sarà gratuita con la limitazione di un utilizzo al giorno. Tuttavia, gli utenti dovranno condividere una serie di selfie con TikTok, con i potenziali rischi legati alla privacy.

Per quanto riguarda la sicurezza della nuova funzione, TikTok afferma di conservare le immagini caricate solo per un breve periodo prima di eliminarle. Inoltre, gli utenti dovranno rispettare le linee guida del servizio, pertanto non saranno ammesse foto inappropriate, come quelle per adulti. Con questa nuova funzione, la piattaforma continua a innovare e a offrire ai suoi utenti strumenti creativi per migliorare la propria esperienza sulla piattaforma.