TikTok, volano gravi ban sulla piattaforma più amata di tutti i tempi

Un divieto totale di TikTok negli Stati Uniti appare sempre più probabile, con il Presidente Joe Biden, il Segretario di Stato e gran parte del Congresso che si sono espressi a favore del divieto. Di recente, il Montana, uno dei 50 stati dell’Unione, ha approvato la rimozione sul suo territorio. Ma perché?

TikTok: la situazione è più seria di quanto si creda

La legislazione del Montana prevede che gli store digitali rimuovano l’app TikTok dai dispositivi dei cittadini e residenti dello stato. Il Montana richiederà quindi ad Apple, Google, Microsoft e ad altre aziende tecnologiche di rimuovere il social network di ByteDance dai rispettivi App Store per smartphone, tablet e PC.

La legge deve ancora essere approvata dal Governatore Repubblicano del Montana, Greg Gianforte, che in passato ha emesso un ordine esecutivo per vietare TikTok su tutti i dispositivi pubblici utilizzati dai dipendenti statali. La CNN riferisce che quest’ultimo è stato approvato grazie ai voti del Partito Repubblicano, indicando che il blocco dell’app è praticamente certo.

La rimozione di TikTok entrerà in vigore nel Montana nel 2024. Oracle, che ha acquisito TikTok America da ByteDance nel 2020, avrà diversi mesi per contestare la decisione dello stato a livello federale. Secondo il New York Times, la legge del Montana potrebbe essere stata approvata principalmente per fare pressione su Washington affinché un divieto nazionale venga attuato rapidamente e per fungere da esempio per gli altri stati dell’Unione. Il Congresso di Washington e la Casa Bianca sembrano essere pienamente favorevoli al blocco del social network cinese su tutto il territorio americano.