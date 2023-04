Marte, grazie alla Cina finalmente possiamo vederlo a colori

La Cina ha diffuso la prima mappa globale a colori di Marte, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Spaziale Nazionale della Cina (CNSA) e l’Accademia Cinese delle Scienze. L’agenzia di stampa statale Xinhua ha annunciato che l’immagine è stata creata utilizzando le foto catturate dalla telecamera di rilevamento a bordo dell’orbiter Tianwen-1 nel periodo tra novembre 2021 e luglio 2022.

Marte: cosa mostra la cartina a colori nata dalla collaborazione?

Le immagini, elaborate secondo gli standard cartografici e con una risoluzione spaziale di 76 metri, offrono una proiezione ortografica dettagliata degli emisferi orientale e occidentale del Pianeta Rosso. Questa mappa avrà un ruolo cruciale nella pianificazione delle future missioni su Marte, facilitando l’esplorazione e lo studio del pianeta, come riferito dall’agenzia spaziale cinese.

La missione Tianwen-1, lanciata il 23 luglio 2020, include un orbiter, un lander e un rover ed è entrata nell’orbita marziana dopo 202 giorni di viaggio. Il successo di essa, testimonia l’impegno e le capacità della Cina nel campo dell’esplorazione, consolidando la sua posizione come una delle principali potenze spaziali.

La mappa a colori di Marte rappresenta una pietra miliare nella comprensione del pianeta e nella ricerca di possibili segni di vita passata o presente. Essa permetterà agli scienziati di analizzare con maggiore precisione la geologia, il clima e l’evoluzione del pianeta, oltre a fornire informazioni preziose per l’eventuale sviluppo di infrastrutture e tecnologie necessarie per missioni umane su Marte in futuro. L’umanità può beneficiare enormemente dalla collaborazione tra nazioni nel campo dell’esplorazione dello Spazio, condividendo conoscenze e risorse per affrontare le sfide comuni e svelare i misteri dell’universo.