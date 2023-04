GODDESS OF VICTORY: NIKKE vuole celebrare i primi sei mesi da record

Il team di GODDESS OF VICTORY: NIKKE vuole ringraziare tutti i propri utenti per i risultati incredibili ottenuti nei primi sei mesi dal lancio del gioco

Il team di Level Infinite vuole festeggiare nel miglior modo possibile i primi sei mesi dal debutto di GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Il titolo RPG shooter dallo stampo sci-fi si aggiorna per la gioia di tutti gli utenti.

Il nuovo update porta con se tante novità tra cui l’evento “Overzone”. Grazie a questo evento dedicato, i giocatori potranno esplorare la storia della prima Goddess Squad. Non mancheranno diversi momenti iconici tra cui la storia d’amore e il tradimento con The Ark.

Per GODDESS OF VICTORY: NIKKE si tratta del primo evento tematico e il team di sviluppo ha voluto fare le cose in grande. Ecco, quindi, che Overzone offrirà il doppio dei contenuti e delle attività disponibili nel gioco, per ampliare le possibilità di divertimento. Inoltre, sarà il primo contenuto narrativo completamente doppiato, per poter provare un’esperienza di gioco totalmente inedita.

Come parte dei festeggiamenti per i primi sei mesi del gioco, arriverà anche un nuovo personaggio chiamato Dorothy (personaggio Tier-0). Gli utenti potranno esperimentare, per la prima volta, i raid in single-player con l’obiettivo di sfidare e sconfiggere la “Mother Whale” entro il tempo previsto.

Non mancheranno tanti mini-game e ulteriori contenuti esclusivi. A queste si aggiungono anche le ricompense uniche come Rei, la SSR NIKKE, che verrà omaggiata a tutti i giocatori. Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui. Il team di GODDESS OF VICTORY: NIKKE ha annunciato che sono previste ulteriori novità e collaborazioni in futuro. Non resta che attendere i maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.

Ricordiamo che il titolo è stato lanciato lo scorso ottobre, totalizzando oltre 25 milioni di download in tutto il mondo. È possibile giocarci gratuitamente su device iOS, Android e su PC