Fastweb Mobile, il 5G è gratis con questa splendida offerta

Fastweb Mobile è uno dei migliori operatori virtuali del nostro paese, azienda che risulta essere perfetta per riuscire a mettere le mani su tanti contenuti al giusto prezzo, ed avere così la possibilità di godere di innumerevoli contenuti a disposizione globale.

Ogni giorno gli utenti possono oggi richiedere la promozione da 100 giga, una soluzione che può essere tranquillamente attivata tramite il sito ufficiale, senza costi aggiuntivi, anche la SIM viene spedita a domicilio gratuitamente, né vincoli di accessibilità (non è una operator attack, per intenderci).

Fastweb Mobile, una sorpresa da non perdere

La promozione di Fastweb Mobile è assolutamente sorprendente, in primis per il prezzo finale di vendita, che corrisponde a soli 7,95 euro, e che potrà essere versato direttamente tramite il proprio credito residuo, a tempo praticamente indeterminato, ciò sta a significare che non vengono imposti vincoli contrattuali nella durata complessiva (non è richiesta la carta di credito o il conto corrente).

Al suo interno il consumatore può fruire di un bundle di assoluto rispetto, composto generalmente da 100 giga, caratterizzati dalla possibilità di navigare senza problemi in 5G (a differenza di quello che vediamo presso gli altri MVNO), che a loro volta sono affiancati da illimitati minuti, che permettono così di ampliare al massimo l’usabilità quotidiana della promo stessa.

L’attivazione, come anticipato del resto, può essere completata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con consegna a domicilio. Non sono, ad ogni modo almeno, escluse rimodulazioni contrattuali postume, o meglio nei mesi/anni successivi alla suddetta attivazione.