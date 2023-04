Ecco come usare la macchina del tempo di Google Maps da pc e smartphone

Non è fantascienza, la macchina del tempo di Google esiste davvero, ecco come usarla sia su PC che su Smartphone

Il viaggio nel tempo è sempre stato una prerogativa dei film di fantascienza. Da sempre gli uomini sognano di poter visitare momenti passati della storia, e la verità è che oggi non è possibile.

Nel cinema e in televisione questa risorsa è stata utilizzata molte volte, diventando anche il perno di molte storie affascinanti. Tuttavia, la comunità scientifica sta scoprendo come raggiungere questo obiettivo, ma volendo possiamo accontentarci di Google Maps, che offre la possibilità di saltare nel tempo senza che gli utenti escano di casa.

Per poter viaggiare indietro nel tempo con Google Maps è sufficiente accedere alla piattaforma sia dal sito web che dall’app mobile.

Una volta lì, devi selezionare l’indirizzo che vuoi verificare. Una volta completato questo passaggio, trascina la barra delle icone di Google Street View e proiettala in modo che il servizio mappe fornisca una passeggiata virtuale. In pochi secondi puoi goderti la vista stradale della città o del paese in questione.

Ecco come utilizzarla al meglio

Tieni presente che le auto che registrano le città su Google Maps tendono ad aggiornare le grandi città più frequentemente, quindi l’app probabilmente fornirà un’esperienza migliore se cammini per città come Lima, Santiago del Cile, Buenos Aires, Bogotà, ecc. Quando si è raggiunto un determinato indirizzo e si vuole sapere com’era in passato, è sufficiente cliccare sull’icona dell’orologio che comparirà sotto la via in cui si trova l’utente. Una volta completata, la piattaforma cartografica permetterà di navigare tra diverse immagini scattate (a seconda della città o del luogo).

Grazie a questo strumento è possibile effettuare visite storiche alle principali città. Ovviamente potrai visitare anche i luoghi più piccoli, anche se probabilmente non ci saranno tante opzioni tra cui scegliere.