Ogni tanto, il colosso nipponico Sony delizia i propri utenti con una valanga di sconti e offerte. Al momento, in particolare, sono presenti su PlayStation Store svariati sconti in occasione da Settimana d’Oro. Si tratta di una festività che si celebra in Giappone in occasione della Primavera. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

PlayStation Store, tanti giochi in sconto in occasione della Settimana d’Oro

In occasione della Settimana d’Oro il colosso giapponese del gaming Sony ha deciso di stupire i propri utenti con tanti titoli in sconto su PlayStation Store. Dato che si tratta di una festività che si celebra in Giappone, i titoli proposti sono prevalentemente a tema nipponico. Si tratta di videogiochi disponibili sia per la precedente console PlayStation 4 sia per la nuova console da gaming PlayStation 5. Qui di seguito vi riassumiamo alcune delle offerte disponibili su PlayStation Store.

• Resident Evil 7 Biohazard a soli 7,99 euro

• Persona 4 Golden ad un prezzo scontato di 14,99 euro

• Persona 3 Portable ad un prezzo scontato di 14,99 euro

• Devil May Cry 5 Special Edition ad un prezzo scontato di 19,99 euro

• Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ad un prezzo scontato di 35,99 euro

• Resident Evil Village (sia per PS4 sia per PS5) ad un prezzo scontato di 19,99 euro

• Resident Evil 2 a soli 9,99 euro

• Dragon Ball Z Kakarot ad un prezzo scontato di 17,49 euro

• Monster Hunter Rise ad un prezzo scontato di 19,99 euro

• Bloodborne: Game of the Year Edition ad un prezzo scontato di 17,49 euro

• Shadow of the Colossus ad un prezzo scontato di 19,99 euro

• Resident Evil a soli 4,99 euro

• Kingdom Hearts 3 Re:Mind ad un prezzo scontato di 14,99 euro